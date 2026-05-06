Ingala “Con buona economia locale e territoriale è possibile creare sviluppo”

PALERMO (ITALPRESS) – “Sono pronta ad affrontare questo nuovo lavoro, che mi permetterà di fare qualcosa per la nostra amata terra. Metterò le mie competenze a disposizione di questo assessorato, che rappresenta il territorio, tutti i Comuni, i Liberi consorzi, le Città metropolitane, che hanno tante difficoltà finanziarie. Saremo a disposizione per tentare di risolvere i problemi, perché solo con una buona economia locale e territoriale è possibile creare sviluppo”. Lo dichiara Elisa Ingala, assessore alla Funzione pubblica e alle autonomie locali, dopo il giuramento a Sala d’Ercole, davanti al presidente della Regione Renato Schifani.

pc/mca3 (fonte video: Regione Siciliana)