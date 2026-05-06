Pizza e bibita sempre più care, prezzi in aumento nelle città italiane





ROMA (ITALPRESS) – La pizza, da sempre simbolo di convivialità e pasto accessibile, sta diventando sempre meno economica. Negli ultimi anni, infatti, anche una semplice serata in pizzeria ha subito rincari significativi, incidendo soprattutto sul budget delle famiglie. Secondo i dati dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, analizzati da Altroconsumo, il costo medio di una pizza con bibita ha ormai raggiunto i 12 euro, con forti differenze tra città e città. A guidare la classifica dei prezzi più alti è Bolzano, dove si arriva in media a 15 euro, seguita da Palermo e Sassari con oltre 14 euro. Roma resta relativamente più accessibile, con una media di circa 11 euro, mentre sotto la soglia dei 10 euro resistono poche realtà, tra cui Reggio Calabria e Livorno. Ma oltre alle differenze territoriali, emerge un altro dato rilevante: la forte variabilità dei prezzi all’interno delle stesse città. A Palermo, ad esempio, si può spendere da un minimo di 9 euro fino a 28 euro per lo stesso tipo di consumazione. Un segnale evidente di come anche la pizza stia seguendo una crescente polarizzazione dell’offerta, tra proposte tradizionali e versioni gourmet. Un cambiamento che riflette nuove dinamiche economiche e sociali, trasformando uno dei pasti più popolari della tradizione italiana.

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