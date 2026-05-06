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Sisma Friuli, Mattarella “Concetto di resilienza trova qui la sua radice”

GEMONA DEL FRIULI (ITALPRESS) – “Viene da pensare che il concetto di resilienza sia nato qui, trovi qui, in questa terra la sua radice, dal modo con il quale i friulani hanno reagito”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Consiglio regionale straordinario del Friuli Venezia Giulia per il 50° anniversario del terremoto.
Per il capo dello Stato in un evento che “sembrava aver schiacciato il futuro, fu il Friuli a prevalere sulla distruzione e sullo scoramento con la tenacia, con il lavoro, con l’impegno delle comunità. I borghi vennero ricostruiti dove erano e come erano, esempio di testimonianza del valore, della stratificazione storica dei nostri centri abitati. Ricominciarono e furono protagonisti dei tempi nuovi. La forza interiore della gente friulana incontrò la straordinaria solidarietà degli italiani”.

sat/gtr
(Fonte video: Palazzo Chigi)

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