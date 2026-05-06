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Torino, Cipolletta “Inflazione ha eroso la capacità di risparmio delle famiglie”

TORINO (ITALPRESS) – “L’inflazione degli ultimi anni ha avuto un impatto sulla capacità di accantonamento delle famiglie, che è uno degli indicatori che subisce una flessione, visto che negli ultimi anni si è passati da circa il 25% di capacità di accantonamento al 17% dell’ultimo anno”. Così il presidente della Camera di Commercio di Torino, Massimiliano Cipolletta, alla presentazione del report dell’Osservatorio sulle spese delle famiglie torinesi, l’indagine dell’ente camerale che monitora consumi e abitudini di acquisto di 240 nuclei residenti nel capoluogo piemontese.
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