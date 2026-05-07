Anello “Palermo Ladies Open tappa importante del tennis italiano”

ROMA (ITALPRESS) – “La giornata di oggi significa tanto per noi. Abbiamo unimportante torneo a Palermo, presentato a Roma in pieno svolgimento degli Internazionali d’Italia. Come amministrazione comunale e assessore allo sport sono contento di lanciare questo torneo, diventato sempre di più una tappa importante del tennis italiano”. Così Alessandro Anello, assessore allo Sport delComune di Palermo, a margine della presentazione al Foro Italico della 37esima edizione dei Palermo Ladies Open.

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