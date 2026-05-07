Bonificato serbatoio di gpl a Gombito a seguito di fuoriuscita di gas

Una fuga di gas avvenuta ieri sera da un serbatoio di gpl in via Vinzasca, a Gombito, ha reso necessaio l’intrvento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.

Il serbatoio, interrato, è a servizio di una abitazione all’inizio della via. L’operazione è consistita nell’accensone di una torcia che ha bruciato il gas rimasto all’interno, in questo modo bonificando il serbatoio ed evitando altri rischi.

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