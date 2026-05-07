Cronaca
Bonificato serbatoio di gpl a Gombito a seguito di fuoriuscita di gas
Mercoledì sera scongiurato il pericolo di esplosione in paese attraverso l'intervento dei vigili del fuoco
Una fuga di gas avvenuta ieri sera da un serbatoio di gpl in via Vinzasca, a Gombito, ha reso necessaio l’intrvento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.
Il serbatoio, interrato, è a servizio di una abitazione all’inizio della via. L’operazione è consistita nell’accensone di una torcia che ha bruciato il gas rimasto all’interno, in questo modo bonificando il serbatoio ed evitando altri rischi.
© Riproduzione riservata