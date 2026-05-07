Palermo Ladies Open si confermano torneo storico per tennis italiano

ROMA (ITALPRESS) – Palermo rilancia e guarda al futuro. Nella prestigiosa cornice del Foro Italico di Roma, in piena atmosfera Internazionali, prende forma la 37^ edizione dei Palermo Ladies Open, il Wta 125 che dal 18 al 26 luglio riporterà il tennis che conta sulla terra rossa del Country Time Club. Un appuntamento storico del tennis femminile italiano che continua a rinnovarsi, mantenendo il proprio ruolo nel circuito internazionale e confermandosi trampolino di lancio per nuove protagoniste. Le qualificazioni si disputeranno sabato 18 e domenica 19 luglio, con il main draw al via lunedì 20. Gli incontri si giocheranno su tre campi, a partire dalle ore 17, mentre la finale è in programma domenica 26 luglio alle 20.30. Confermata, per l’ottavo anno consecutivo, la copertura televisiva della Rai con la trasmissione quotidiana del match clou. Ancora prima di conoscere i nomi delle tenniste che scenderanno in campo, il pubblico palermitano ha già risposto al richiamo del grande tennis acquistando oltre 1.500 biglietti.

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