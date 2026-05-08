Cronaca
Pauroso schianto in A21, sei persone ferite, tra cui due bambini
I soccorritori del 118 sono intervenuti con tre ambulanze, auto medica ed elisoccorso, e hanno trasportato i feriti in ospedale
Pauroso incidente in A21 nella notte tra giovedì e venerdì, dove due auto si sono scontrate. L’impatto, violentissimo, si è verificato nel tratto tra Cremona e Pontevico, in direzione Brescia, poco dopo le 23.
Sei le persone rimaste coinvolte, tra cui una bambina di 8 anni e un ragazzino di 13. Tutti sono stati soccorsi dai sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto con tre ambulanze, l’auto medica e l’elisoccorso, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, che hanno contribuito ad estrarre i feriti dalle lamiere. Tutti sono poi stati trasportati in ospedale in codice giallo.
Durante le operazioni di soccorso la viabilità è stata parzialmente interrotta, e si sono formate code fino a un chilometro.
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