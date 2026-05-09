Si parla di crisi internazionali nella puntata di 24Minuti in onda sabato sera su CR1

La visita di Marco Rubio al Papa, la situazione del conflitto tra Stati Uniti e Iran e le tensioni nello stretto di Hormuz e al confine tra Libano e Israele. Le ultime sull’attualità geopolitica. Ospite della puntata di “24minuti”, sabato alle 19:30, nello spazio di approfondimento del weekend targato CR1 e condotto da Simone Bacchetta, sarà Alessia De Luca esperta di politica internazionale e analista dell’Ispi.

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