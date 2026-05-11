Su "Campus" gli studenti di ieri del Politecnico incontrano quelli di oggi

Un tempo erano studenti. Ora sono manager e imprenditori. E tornano nelle aule universitarie ma questa volta come testimoni. Per raccontare agli studenti di oggi la propria esperienza nel mondo produttivo, e per offrire loro una testimonianza diretta e privilegiata su cosa significhi operare all’interno di una azienda, misurarsi con un mercato, pianificare un progetto industriale, muoversi in un mondo ormai pienamente globalizzato.

Questo il canale di comunicazione fra ateneo e tessuto produttivo attivato all’interno della sede cremonese del Politecnico. Esperienza che sta al centro della nona puntata di Campus, la trasmissione su Cremona città universitaria curata da Massimo Lanzini che andrà in onda lunedì 11 maggio alle 20.30.

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