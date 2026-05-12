Cantiere del nuovo ospedale ed elisoccorso: l'Asst rassicura

Durante i lavori per la costruzione del nuovo ospedale, non ci sarà lo spostamento dell’area di atterraggio dell’elisoccorso, in un luogo lontano dalla struttura sanitaria. Lo ha detto il sindaco Andrea Virgilio rispondendo all’interrogazione di Paola Tacchini (Movimento 5 Stelle – Cremona Cambia Musica).

Virgilio ha letto la missiva ricevuta dal direttore generale dell’Asst Cremona Ezio Belleri, con il quale si è confrontato in quanto “il cantiere del nuovo ospedale non è competenza del Comune ma della Regione. Ed è importante dare informazioni corrette”.

“L’Asst ha smentito questa ipotesi – ha detto il sindaco-. È chiaro che il cantiere, che sarà lungo, comporterà delle valutazioni, ma sempre in prossimità dell’ospedale. Non si parla di distanze significative”.

Il sindaco ha rivendicato con forza la trasparenza che ha sempre caratterizzato l’operato dell’amministrazione comunale nell’informare sul progetto del nuovo ospedale, per quanto di competenza trattandosi appunto di un progetto esterno e ha richiamato tutti alla responsabilità sul piano della comunicazione.

“È un percorso che durerà anni e va accompagnato con trasparenza e informazioni adeguate, evitando allarmismi che rischiano di destabilizzare l’opinione pubblica”, ha aggiunto

L’amministrazione assicura dunque continuità del servizio e correttezza delle informazioni durante l’intera fase dei lavori.

L’interrogazione di Tacchini chiedeva se l’amministrazione comunale “fosse a conoscenza della previsione di trasferimento del servizio di elisoccorso all’aeroporto del Migliaro per la durata del cantiere, e se tale previsione sia mai stata comunicata

formalmente al Consiglio Comunale o alla Conferenza dei Sindaci” e “se il Comune abbia ricevuto da ASST Cremona o da Regione Lombardia una valutazione dell’impatto sanitario derivante dallo spostamento del servizio HEMS a 7,1 km dal Pronto Soccorso per oltre sedici anni”.

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