FINALE CREMO – COMO 1-4: i grigiorossi retrocedono in Serie B

FINE CORSA – La Cremo termina il suo campionato perdendo col Como: chiude in classifica a -4 dal Lecce, vittorioso di misura sul Genoa. I grigiorossi, terzultimi, retrocedono in Serie B.

POKER COMO – All’81’ Da Cunha fredda Audero con il mancino dal limite e fa 1-4.

FOLLIA ALLO ZINI – Maresca va al Var per rivedere un episodio dubbio in area grigiorossa (contrasto Duvikas – Bianchetti), dopo una lunghissima e tesissima consultazione assegna il rigore e per proteste espelle Grassi, Djuric e Okereke. Da Cunha trasforma dal dischetto e porta il Como sull’1-3 al 70′.

RIGORE PER LA CREMO – Fallo in area lariana su Jamie Vardy, Bonazzoli spiazza Butez e fa 1-2 al 54′.

RADDOPPIO DEL COMO – Errore in ricostruzione di Luperto, rapida ripartenza lariana e Douvikas raddoppia su assist di Rodriguez al 52′.

INIZIA IL SECONDO TEMPO – Dentro Floriani Mussolini e Collocolo al posto di Zerbin e Thorsby per la Cremonese.

FINE PRIMO TEMPO – Allo Zini è avanti il Como 1-0 sulla Cremonese, al Via del Mare comanda il Lecce 1-0 sul Genoa.

GOL DEL COMO – Dopo un paio di occasioni create da Vandeputte, al 36′ i lariani sbloccano il risultato: conclusione di Douvikas, prodezza di Audero, respinta corta di Pezzella raccolta da Jesus Rodriguez che calcia trovando la deviazione di Grassi per lo 0-1.

COOLING BREAK – I due allenatori ne approfittano per dare indicazioni alla squadra.

BRIVIDO IN AREA CREMO – Al 24′ Diao spreca un bel cross di Da Cunha, colpendo male di testa e mandando il pallone fuori sotto lo sguardo attento di Audero.

DUE AMMONITI IN UN MINUTO – Jesus Rodríguez si prende un giallo per proteste al 20′, Thorsby sbraccia su un avversario e viene sanzionato anche lui al 21′.

PROBLEMA MALEH – Il centrocampista grigiorosso deve alzare bandiera bianca per un infortunio muscolare: al 15′ la sostituzione con Vandeputte.

LECCE – GENOA 1-0 – Il primo scossone arriva dal Via del Mare: il Lecce passa subito in vantaggio, con Banda che al 6′ timbra il tap-in dopo respinta di Leali su Cheddira.

INIZIA LA PARTITA – Allo Zini poche emozioni nei primi minuti di gioco.

PRE GARA A CREMONA – Cresce l’attesa per gli ultimi 90 minuti di Serie A. La Cremonese si gioca tutto allo Zini contro il Como, squadra attualmente quinta, che conserva ancora l’ambizione di raggiungere un piazzamento Champions. I grigiorossi non hanno però il destino tra le proprie mani, dovranno infatti sperare in un passo falso del Lecce, attualmente a +1 in classifica. I salentini affronteranno alle 20:45, in contemporanea, un Genoa già salvo con nove indisponibili. De Rossi ha infatti convocato ben sette giocatori dalla formazione Primavera per il match del Via del Mare. Nonostante questo, i tifosi grigiorossi stanno già raggiungendo lo stadio per spingere la Cremo verso un’impresa che entrerebbe nella storia.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Zerbin, Maleh, Grassi, Thorsby, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. All.: Giampaolo.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Baturina, Jesus Rodríguez; Douvikas. All.: Fabregas.

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