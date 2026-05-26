Ecco “The Vardys”: la serie tv sulla vita italiana e cremonese di Jamie e Becky

A poche settimane dal Untold, il documentario Netflix che ha raccontato la sua incredibile parabola da underdog fino al trionfo in Premier League con il Leicester City nel 2016, e a pochi giorni dalla retrocessione in Serie B della “sua” Cremonese, Jamie Vardy torna protagonista sul piccolo schermo.

La britannica ITV ha diffuso le prime immagini di The Vardys, la nuova serie in uscita il 2 giugno, dedicata alla vita dell’attaccante inglese in Italia con la maglia della Cremonese insieme alla sua famiglia.

Nel breve trailer si intravedono scorci della quotidianità italiana dei Vardy: Jamie passeggia con la figlia in Piazza del Comune, poi il primo contatto con i tifosi e alcune immagini più intime, tra cui un’intervista a Rebekah, moglie del calciatore.

Pochi secondi, ma sufficienti per anticipare il tono della serie: familiare, emotivo e lontano dai riflettori del calcio giocato. Nel trailer trovano spazio anche i momenti più difficili vissuti dalla famiglia, tra cui il furto nella villa sul Lago di Garda, episodio che avrebbe spinto i Vardy a interrogarsi sul futuro in Italia e sulla possibilità di un ritorno in Inghilterra.

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La serie promette di andare oltre il racconto sportivo, mostrando il lato più intimo e familiare di uno dei calciatori più iconici dell’ultimo decennio. The Vardys si prepara a offrire uno sguardo inedito su Jamie Vardy, questa volta non solo campione in campo, ma uomo e padre alle prese con il capitolo “cremonese” della sua vita.

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