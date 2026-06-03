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Arriva da Codogno l’ottava vittoria stagionale per la juniores Arvedi Pool Cantù GB Team

Alberto Veglia trionfa al 4° Trofeo Avis, grazie anche al lavoro di Profazio, mentre Ruben Ferrari si distingue nella cronometro con la nazionale juniores

Alberto Veglia della Arvedi Pool Cantù GB Team
Fill-1

Sul circuito lodigiano del 4° Trofeo Avis Città di Codogno, disputato alla notevole media di 46,682 km/h, il piemontese Alberto Veglia della Arvedi Pool Cantù GB Team ha conquistato il successo regolando nettamente il gruppo compatto al termine di una volata lanciata da lontano.

Per il corridore di Cherasco, azzurro della pista e al secondo anno nella categoria juniores, si tratta della seconda affermazione stagionale. Determinante nel finale anche il lavoro del compagno di squadra Federico Profazio, che ha contribuito a preparare lo sprint vincente chiudendo poi al nono posto.

La gara, organizzata dal GSC Maleo, ha visto al via 141 corridori in rappresentanza di 28 società. Numerosi i tentativi di fuga lungo i 110 chilometri del percorso, ma il gruppo è sempre riuscito a ricucire, preparando così il terreno alla volata finale.

Buone notizie anche dal fronte della nazionale italiana juniores. Ruben Ferrari, convocato per una gara a tappe di due giorni con la maglia azzurra, ha confermato le sue qualità nelle prove contro il tempo conquistando il terzo posto nella cronometro, risultato che rappresenta il miglior piazzamento della sua esperienza in nazionale su strada.

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