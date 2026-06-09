Nuovo asfalto e caos in via Massarotti: auto a zig-zag tra i mezzi di cantiere

Puntuali come ogni anno, al termine del periodo scolastico, arrivano i cantieri stradali con inevitabili intralci alla circolazione. La scorsa estate le lamentele erano concentrate sui lavori in largo Moreni; in questi giorni è via Massarotti a causare forti disagi per il rinnovo dell’asfalto tra via de Stauris e via Trebbia.

Una strada trafficatissima, punto di snodo fondamentale tra il centro città e la tangenziale.

La circolazione, a senso unico alternato, viene regolata dagli addetti dell’impresa e già da lunedì mattina sono iniziati forti rallentamenti delle auto, con code che in alcuni casi andavano da piazza Cadorna fino al semaforo di via de Stauris. Automobilisti spazientiti attaccati al clacson e inversioni di marcia di chi non è disposto ad attendere.

L’asfalto è stato completamento rimosso e di conseguenza il percorso è accidentato; a questo si aggiunge lo slalom delle auto tra i mezzi pesanti del cantiere.

Una situazione che forse si poteva evitare chiudendo questo tratto di strada e velocizzando così i lavori, deviando tutto il traffico su percorsi alternativi. Una scelta che però, probabilmente, avrebbe creato altri malumori.

La serie di asfaltature era iniziata la scorsa settimana in via del Sale e dopo via Massarotti interesserà via Ghinaglia (tra piazza Risorgimento e via Crema), via Bergamo (dal sottopasso ferroviario fino al ponte del cavo Baraccona), via Belcavezzo e via Palestro tra via Ugolani Dati e viale Trento e Trieste.

Nel complesso questi interventi vedono un investimento di oltre 1.260.000 euro per circa 39.000 mq di superfici stradali. Oltre alle vie di scorrimento, sono previsti a giugno interventi di sistemazione dei marciapiedi in quasi tutti i quartieri della città.

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