“Tanto tempo fa…Leggende del territorio cremonese”: In Comune la presentazione del libro

L’Associazione Italiana Maestri cattolici, nell’anno scolastico 2024-2025, ha promosso un percorso di formazione itinerante e laboratoriale per favorire la conoscenza del territorio tra arte, storia e ambiente. Il laboratorio, guidato dalla dottoressa Olimpia Palo, autrice del libro La leggenda dei fiori di loto (Ed. Ecogeses 2024), ha aiutato gli insegnanti a comprendere le modalità di scrittura di una leggenda legata al territorio da proporre agli alunni.

Ne sono nate così simpatiche e incredibili leggende sui leoni del Duomo, sul Torrazzo, sul territorio della provincia e tante altre, illustrate dagli studenti del Liceo Artistico di Cremona.

Il libro, scritto e illustrato a più mani da alunne e alunni delle scuola primaria B. M. Visconti di Cremona e della scuola primaria di Casalmorano, risalta il territorio, la sua storia e la sua arte. La presentazione del libro, che avviene con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona, prevede tra l’altro, i saluti iniziali del Sindaco Andrea Virgilio e dell’Assessore all’Istruzione Roberta Mozzi.

Appuntamento giovedì 11 giugno alle 12 nel Salone dei Quadri di Palazzo Comunale.

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