Lorenzo Fommei nuovo direttore generale di Aem Spa

A seguito delle dimissioni rassegnate in data 31.03.2026 per motivazioni personali dall’ Ing. Marco Peretti, il Consiglio di Amministrazione della Società, come previsto dal Bando selettivo pubblicato nel 2025, ha proceduto a scorrere la graduatoria e in data odierna l’Assemblea ordinaria del Socio ha approvato la nomina del dottor Lorenzo Fommei, secondo classificato.

Di origini toscane, ma con esperienze pregresse in aziende multiservizi lombarde ed emiliane affini ad AEM, Fommei entrerà in carica il 1° settembre 2026. Il Consiglio di Amministrazione e l’Amministrazione Comunale, manifestando grande soddisfazione, augurano

un buon lavoro al nuovo Direttore Generale.

“La nomina del Dott. Lorenzo Fommei – dichiara il sindaco Andrea Virgilio – rappresenta un passaggio importante per il futuro di AEM Cremona, una società che riveste un ruolo centrale nelle politiche di sviluppo e innovazione del nostro territorio. Come socio unico, il Comune di Cremona guarda con fiducia all’avvio di questa nuova fase, nella consapevolezza che le competenze e l’esperienza maturate dal Dott. Fommei nel settore delle aziende multiservizi potranno contribuire a rafforzare il percorso di crescita della società.

Le sfide che attendono AEM nei prossimi anni richiedono capacità manageriali, visione strategica e una costante attenzione alla qualità dei servizi, alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione degli investimenti a beneficio della comunità. Siamo certi che il nuovo Direttore Generale saprà operare in piena sintonia con gli indirizzi del socio e con gli obiettivi di sviluppo della società.

Desidero inoltre esprimere un sincero ringraziamento all’Ing. Marco Peretti per il lavoro svolto con professionalità e dedizione durante il suo incarico, augurandogli le migliori soddisfazioni per il futuro”.

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