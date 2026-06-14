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Cronaca

Crisi allergiche a scuola, online il nuovo tutorial dell’ASST di Cremona

E' dedicato all'anafilassi

Valentina Tonani in uno dei video tutorial
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Dopo il primo tutorial dedicato all’asma, da oggi, domenica 14 giugno 2026, sui canali social dell’ASST di Cremona è disponibile il quarto video del progetto “Farmaci a scuola”, questa volta dedicato alla gestione delle crisi allergiche.

La nuova video-pillola affronta il tema dell’anafilassi, una delle emergenze sanitarie più delicate che possono verificarsi in ambito scolastico. Attraverso un linguaggio semplice e diretto, il tutorial illustra le azioni da compiere durante una crisi allergica grave, fornendo indicazioni pratiche per intervenire in modo tempestivo e corretto.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di consolidare e supportare il percorso formativo già realizzato nelle scuole dagli operatori sanitari dell’ASST di Cremona. Un’attività che ha coinvolto oltre 300 insegnanti e membri del personale ATA, offrendo strumenti concreti per la gestione sicura degli studenti che necessitano di terapie o interventi sanitari durante l’orario scolastico.

I video tutorial rappresentano un utile supporto anche dopo gli incontri in presenza, consentendo di ripassare procedure e comportamenti corretti attraverso contenuti brevi, chiari e sempre disponibili online.

A prestare volto e competenze al progetto sono alcuni professionisti dell’ASST di Cremona: Ilaria Amato, infermiera della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza; Valentina Tonani e Sofia Contini, infermiere della Pediatria di Cremona; Sara Bonesi, Infermiera di Famiglia e Comunità di Casalmaggiore; Vanessa Zanoni, assistente sanitaria del Dipartimento di Prevenzione e Promozione della Salute; e Stefania Porari, assistente sanitaria della Casa di Comunità di Cremona.

“Farmaci a scuola” è un progetto promosso dal Dipartimento di Prevenzione e Promozione della Salute in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne dell’ASST di Cremona. L’iniziativa si inserisce nel Protocollo d’Intesa per la somministrazione dei farmaci a scuola, sviluppato con ATS Val Padana e l’Ufficio Scolastico Territoriale, in attuazione della DGR XII/4483 di Regione Lombardia.

Attraverso questi strumenti informativi, l’ASST di Cremona continua a promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza in ambito scolastico, rafforzando le competenze del personale educativo e contribuendo a garantire una risposta efficace nelle situazioni di emergenza.

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