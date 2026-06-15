Arte e Matematica in un progetto della scuola secondaria di Pizzighettone

È stato recentemente completato un progetto di decorazione artistica che ha rinnovato alcune pareti interne della scuola secondaria di primo grado di Pizzighettone. L’iniziativa, curata dall’artista e docente dell’istituto Lorenzo Bocca, ha coinvolto su base volontaria circa venti studenti delle classi prime, seconde e terze che hanno partecipato a un corso pomeridiano di 30 ore finanziato tramite fondi europei dedicati ai “percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado”.

L’attività si è concentrata principalmente sulla decorazione pittorica di alcuni spazi comuni dell’istituto, utilizzando nel corridoio d’accesso alla scuola i moduli geometrici tradizionali dell’artista, basati sulla diagonale di un quadrato di 40 cm di lato e su archi di cerchio, mentre sulle pareti delle scale il lavoro si è sviluppato partendo da un semicerchio di 40 cm di diametro, accostato in modo da riprodurre il movimento delle onde del mare e l’idea del cielo.

L’esperienza si è rivelata estremamente significativa sul piano educativo e personale. Da un lato, gli alunni hanno ora la possibilità di vivere come più familiare e accogliente un ambiente scolastico che hanno contribuito a ridefinire in prima persona. Dall’altro, l’attività ha richiesto un forte impegno sia intellettuale che fisico, durante la concreta realizzazione pittorica. Questo connubio ha permesso di mettere in gioco competenze diversificate, fondamentali per la crescita formativa degli studenti.

Il contesto di lavoro ha preso la forma di un vero e proprio laboratorio educativo che richiama la bottega rinascimentale, ovvero un apprendistato non solo pratico ma anche cognitivo, dove i ragazzi hanno imparato “facendo e vedendo fare”, confrontandosi tra pari e imitando il “maestro”.

Nel guidare i propri allievi, Lorenzo Bocca ha creato un ponte esplicito tra Arte e Matematica, dimostrando come la geometria possa farsi espressione artistica. Nella sua ricerca personale, l’artista esprime la propria creatività attraverso composizioni geometriche basate su moduli che si abbinano, ruotano, traslano e generano simmetrie o asimmetrie.

Bocca vanta all’attivo numerose mostre collettive e personali sia in Italia sia all’estero. Di recente ha esposto a Kaohsiung (Taiwan) e a Łódź (Polonia), e a breve presenterà le sue opere a Bogotà (Colombia).

Non è nuovo a questo tipo di interventi didattici: ha già realizzato opere murali in altri contesti scolastici a Orzinuovi (Brescia), Torre Pallavicina (Bergamo), Castelfranco Veneto (Treviso) e, nel cremonese, presso le scuole di Offanengo, Romanengo, Madignano, Grumello Cremonese e nella scuola “Anna Frank” di Cremona.

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