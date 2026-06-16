Litigano per futili motivi con coltello e coccio di bottiglia: due giovani denunciati

Nel tardo pomeriggio di ieri 15 giugno la Polizia di Stato di Cremona ha denunciato in stato di libertà un cittadino italiano di 23 anni per il reato di porto di oggetti atti ad offendere e un cittadino albanese di 18 anni per lo stesso reato oltre che per lesioni personali aggravate. Entrambi risiedono in città.

Erano le 19:30 quando gli equipaggi delle Volanti della Questura di Cremona sono intervenute all’esterno di un supermercato appena fuori dal centro, per una lite tra alcune persone che alla vista delle pattuglie tentavano di allontanarsi ma venivano subito bloccate dagli agenti.

Dalla ricostruzione della dinamica, il giovane italiano mentre transitava nei pressi dell’esercizio commerciale insieme alla fidanzata, veniva aggredito verbalmente per futili motivi da quattro individui stranieri. Nasceva un’accesa lite e il 23enne dopo essersi allontanato, ritornava sul posto da solo con un coltello minacciando i quattro ragazzi. Uno di questi reagiva rompendo una bottiglia di vetro e colpendo il 23enne con un coccio, procurandogli lievi ferite lacero contuse per le quali si rendevano necessarie le cure presso Pronto Soccorso.

Alla luce di quanto sopra, entrambi sono stati denunciati in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere e il 18enne anche per lesioni personali aggravate.

A carico di quest’ultimo, considerati i diversi precedenti penali per reati contro la persona ed il patrimonio, è stata adottata anche la misura di prevenzione dell’avviso orale del Questore. Analogo provvedimento è stato emesso anche nei riguardi di un altro componente del gruppo (cittadino italiano anch’egli gravato da precedenti penali) mentre gli altri due, un rumeno e un albanese, risultavano già destinatari dei analogo provvedimento da parte del Questore di Cremona.

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