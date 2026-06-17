Per il Natale mercatino tirolese in piazza del Comune: il progetto al vaglio del Duc

Non è troppo presto per parlare di allestimenti natalizi in un mese di giugno paricolarmente torrido, perchè proprio di questo si è parlato durante il tavolo del Distretto Urbano del commercio che ha visto riuniti la scorsa settimana lo staff dell’assessore Luca Zanacchi e i rappresentanti delle categorie di commercio, terziario e artigianato.

La proposta arrivata sul tavolo del Comune e illustrata agli operatori cittadini dallo stesso assessore, è quella di organizzare per la prima volta nel cuore dell’area monumentale un mercatino natalizio in stile tirolese con le tipiche casette in legno e prodotti artigianali di alta qualità in una scenografia d’eccezione, appunto piazza del Comune. In cortile Federico II troverebbe spazio il Villaggio di Babbo Natale mentre sotto la Loggia dei Militi verrebbe allestito un “Giardino incantato” per i più piccoli.

L’idea è sulla falsariga del Natale dello scorso anno organizzato da SGP Grandi Eventi (lo stesso della Festa del Torrone) a Modena, altra città d’arte padana.

Per creare il giusto contesto e un’atmosfera accogliente – spiega Zanacchi – il promotore dell’iniziativa ha chiesto che il Duc predisponga un videomapping artistico sulle facciate degli edifici che insistono sulla piazza: Comune, Loggia dei Militi, Palazzo della Libera e Torrazzo e si ipotizza anche una colonna sonora musicale diffusa all’aperto, con la possibilità per i negozi di estenderla anche nei loro locali. Il resto del centro cittadino, quello incluso nell’area del Duc, quindi i principali corsi dello shopping, verrebbero interessati da eventi e attrazioni oltre che dalle tradizionali luminarie.

Il videomapping su palazzo Comunale era già stato sperimentato durante l’ultimo anno dell’amministrazione Galimberti, poi non era più stato replicato.

La progettualità illustrata in Comune punta a coprire tutto il periodo che va dalla fine di novembre fino al 6 gennaio: l’inizio degli allestimenti avverrebbe subito dopo la conclusione della Festa del Torrone, che quest’anno occuperà ben tre fine settimana dal 7 al 22 novembre.

Restano aperte ancora diverse incognite rispetto alla realizzazione dell’intero pacchetto: mentre mercatini ed eventi sarebbero a costo zero per il Comune, i costi di proiezioni e luminarie ricadrebbero sul Duc. Come aveva espresso pubblicamente anche l’assessore al Turismo e Giovani Luca Burgazzi, che sta seguendo la partita insieme al collega Zanacchi, il Comune intende investire molte più risorse sulle animazioni natalizie, quest’anno rispetto al dato storico, considerando che l’inverno è il momento più debole e con maggiori margini di crescita per quanto riguarda gli arrivi turistici in città e mostra segnali in costante miglioramento. E sempre la fine dell’anno coincide con il periodo su cui maggiormente conta il commercio cittadino, che da anni vive una situazione non semplice.

Al Duc (con Cabina di Regia presieduta dall’assessorato) spetta dunque di coprire i costi di tutto il “contorno” ai mercatini, quindi la spesa per il videomapping e per le luminarie diffuse su tutto il centro storico, una spesa che potrebbe valere più o meno il doppio di quanto investito lo scorso anno. A questo scopo il Comune ha già aderito a un bando della Camera di Commercio e sta per accedere a un secondo che aprirà i termini a breve, mentre ulteriori risorse verranno convogliate sul Natale dagli introiti dell’imposta di soggiorno.

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