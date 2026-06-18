Prefettura, ecco il piano sicurezza per l’estate: controlli mirati nei locali della movida

Si è tenuta questa mattina in Prefettura una seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nel corso della quale è stato fatto il punto della situazione sulle azioni da intraprendere nel settore delle attività di intrattenimento, anche anche luce del periodo estivo, per tutelare lavoratori e avventori. Non solo: nel corso della riunione si è parlato anche della pianificazione dei controlli stradali, dei presidi nei luoghi maggiormente frequentati e della prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio.

Per quanto riguarda la sicurezza dei locali, da gennaio, sull’intero territorio provinciale, sono state effettuate decine di sopralluoghi tecnici da parte di vigili del fuoco, Ats Val Padana e forze di polizia nei confronti delle discoteche del territorio e dei pubblici esercizi che in alcuni casi sono stati effettivamente trovati a svolgere, rispetto ai servizi propri di bar e ristoranti, attività complementari con carattere prevalente, esercitando così di fatto attività di pubblico trattenimento.

All’esito dei vari sopralluoghi sono state riscontrate irregolarità per le quali è stato avviato il relativo procedimento sanzionatorio. Rispetto ad alcuni esercizi del territorio, il prefetto ha specificamente richiesto la mirata attivazione della verifica degli aspetti di sicurezza, anche in vista dell’adozione di provvedimenti più incisivi.

L’attività di carabinieri e polizia ha portato all’adozione da parte del questore di 10 provvedimenti di sospensione della licenza per periodi che variano tra i 7 e i 30 giorni a causa di ripetuti episodi criminosi e violenti o di disordini all’interno o in prossimità dei locali interessati. In alcuni casi sono state anche riscontrate irregolarità in materia di sicurezza e di lavoro. A questi provvedimenti si aggiungono quelli adottati dal prefetto in relazione alla vendita o somministrazione di bevande alcoliche ai minori.

In questi mesi la Prefettura ha richiamato l’attenzione dei sindaci sulla assoluta necessità di garantire una costante attività di verifica e di monitoraggio nei locali di pubblico spettacolo e nei locali da ballo relativamente alle condizioni di agibilità, ai limiti di capienza, alle uscite di sicurezza, ai materiali strutturali e all’arredo impiegato e, più in generale, al rispetto delle misure antincendio. A tutto ciò si procederà con ancora maggiore impulso nella stagione estiva.

Fondamentali saranno anche i controlli stradali, effettuati con la collaborazione delle polizie locali, e dei luoghi a maggiore frequentazione, come le stazioni ferroviarie. Focus anche sulle criticità connesse al traffico fluviale sul fiume Po e lungo le sue rive. Non mancheranno ovviamente i controlli per la prevenzione e la repressione dei reati predatori, come i furti in appartamento e le rapine.

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