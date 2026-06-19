Cremonese, il futuro parte da qui: rientri, conferme e nodi da sciogliere

In attesa dell’apertura ufficiale del mercato, fissata per il 29 giugno, la Cremonese prosegue le proprie valutazioni sull’organico in vista della prossima stagione. L’obiettivo della società è individuare il gruppo di giocatori da cui ripartire per costruire una squadra competitiva e in linea con le idee del nuovo corso tecnico.

Dopo i rinnovi di capitan Bianchetti e di Michele Collocolo, il club grigiorosso ha compiuto una scelta significativa anche per quanto riguarda la porta. La società ha infatti deciso di non esercitare il diritto di riscatto per Emil Audero, rientrato al Como, puntando invece sul ritorno di Andrea Fulignati dopo l’esperienza in prestito all’Empoli. Per l’estremo difensore ex Catanzaro, protagonista della promozione in Serie A conquistata poco più di un anno fa, si prospetta una nuova opportunità per ritagliarsi un ruolo da protagonista anche nella prossima avventura grigiorossa.

La Cremonese ha inoltre scelto di non riscattare Romano Floriani Mussolini, che farà ritorno alla Lazio. Sulle corsie esterne tornano invece a disposizione Zanimacchia e Sernicola, due giocatori che hanno lasciato un segno importante nelle recenti stagioni del club. Da monitorare anche le situazioni di De Luca e Nasti. In particolare il primo, autore dei gol decisivi nella finale playoff contro lo Spezia, potrebbe rappresentare una risorsa preziosa per il reparto offensivo nella prossima Serie B.

Società e staff tecnico sono dunque chiamati a valutare attentamente tutti i rientri dai prestiti per capire quali profili potranno rientrare nel progetto. Parallelamente proseguirà il lavoro sul mercato, con l’obiettivo di consegnare all’allenatore una rosa competitiva già in vista del raduno estivo.

La nuova Serie B prenderà il via nel fine settimana del 21-23 agosto e si chiuderà nel weekend del 14-16 maggio. Per conoscere il primo avversario della stagione bisognerà invece attendere il 22 luglio, giorno in cui ad Ascoli Piceno verrà presentato il calendario del campionato.

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