A 9 anni dalla visita di Francesco a Bozzolo, Papa Leone XIV arriva a Pavia

Tra preparativi, cambi di viabilità, allestimenti e qualche piccola incognita, l’attesa è finita: oggi Sua Santità Papa Leone XIV arriverà in Lombardia, a pochi chilometri da Cremona, con una visita pastorale che toccherà Pavia e Sant’Angelo Lodigiano.

Un passaggio di qualche ora, in un particolare connubio tra arte e fede, appuntamenti istituzionali e incontri con le comunità locali, ascolto e nuove generazioni.

Fitto il programma ufficiale.

L’elicottero del Pontefice atterrerà nelle prime ore del pomeriggio, intorno alle 14.45, nel campo rugby in località Cravino.

Da lì una prima tappa tra i pazienti oncologici, i dirigenti, bambini e famiglie in cura al CNAO (il Centro Nazionale di Androterapia Oncologica) per poi dirigersi, alle 15.30, alla Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro e al convento degli agostiniani.

Si tratta, questo, del vero e proprio cuore della giornata: la basilica, infatti, custodisce le spoglie mortali di Sant’Agostino, grande filosofo e uomo di fede di cui lo stesso Prevost è “figlio“.

Dopo un saluto ai fedeli, qui il Santo Padre sarà accolto dai “fratelli” agostiniani e dai Vescovi lombardi: tra loro anche i cremonesi Antonio Napolioni e Dante Lanfranconi.

Dopo alcuni momenti a porte chiuse all’interno della cattedrale, Papa Leone XIV incontrerà i fedeli prima di trasferirsi in Piazza Duomo e in Piazza della Vittoria, dove è previsto un saluto alla cittadinanza.

Al termine, previsto intorno alle 18.30, la partenza verso Sant’Angelo Lodigiano, dove il Pontefice farà visita a Santa Francesca Cabini, patrona dei migranti e nota a livello internazionale (morì nel 1917 a Chicago, città di origine di Prevost).

Un viaggio, ad ogni modo, che vedrà la presenza massiccia di migliaia di fedeli arrivati da tutto il territorio – Cremona inclusa – nonché carico di diversi significati.

Si pensi che l’ultima visita a Pavia di un Pontefice si è registrata nel 2007, quando Papa Benedetto XVI arrivò nella città lombarda: a fare da guida al Santo Padre – ironia della sorte – fu proprio l’allora priore generale degli agostiniani Robert Francis Prevost (alias, Papa Leone XIV).

Oggi, infine, ricorre un ultimo piccolo grande anniversario: era infatti il 20 giugno 2017 (9 anni fa esatti) quando il compianto Papa Francesco arrivava in Diocesi di Cremona a Bozzolo, per pregare sulla tomba di don Primo Mazzolari.

Un filo rosso che collega ieri e oggi, per una Chiesa – tanto romana quanto padana – in continua evoluzione.

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