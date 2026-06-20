Papa Leone XIV a Pavia: fedeli e vescovi cremonesi attendono il Pontefice alla Basilica

Papa Leone XIV è arrivato a Pavia, in occasione della prima visita pastorale da Pontefice in Lombardia. Sua Santità, partito alle 13:00 dal Vaticano in elicottero, è atterrato al campo da Rugby locale intorno alle 14.45.

Prima un incontro con i malati, i bambini ospiti e le loro famiglie al CNAO (Centro Nazionale Androterapia Oncologica), poi l’arrivo in centro.

Nel frattempo, nella piazza della Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro decine di fedeli, cappello in testa e bandierine bianche e gialle alla mano, si preparano al suo arrivo. Già all’interno della Basilica, tra gli altri, anche i Vescovi cremonesi Mons. Antonio Napolioni e Dante Lanfranconi.

Ora un appuntamento riservato ad agostiniani e Vescovi lombardi ed una preghiera sulle spoglie di Sant’Agostino, qui custodite, il Santo Padre incontrerà i fedeli che al suo arrivo l’hanno accolto con forte applauso.

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