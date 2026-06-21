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Cronaca

Maxi rissa in piazza della Pace, residenti svegliati dalle urla

di Laura Bosio

L'episodio si è verificato nei pressi di un locale. Un ragazzo è rimasto ferito ma ha rifiutato le cure. Acquisite le immagini delle telecamere per identificare tutti i partecipanti allo scontro

Un momento della rissa
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Notte di follia in centro a Cremona, dove intorno alle 3 è scoppiata una rissa tra un nutrito gruppo di giovani, circa una ventina, che ha svegliato e messo in allarme i residenti.

L’episodio si è verificato in piazza della Pace, nei pressi di un locale pubblico. Secondo quanto emerge anche da alcuni video realizzati dagli abitanti delle case circostanti, la situazione sarebbe degenerata dopo una serie di urla e discussioni. In un primo momento, alcuni giovani si sarebbero accaniti contro un ragazzo, facendolo cadere a terra e colpendolo ripetutamente.

Successivamente lo scontro si sarebbe allargato ad altre persone presenti, trasformandosi in una vera e propria rissa. In alcuni momenti la lite si sarebbe spostata anche all’interno del locale, aumentando ulteriormente la tensione e il caos nella zona.

Sul posto sono arrivate diverse pattuglie dei Carabinieri, insieme al personale del 118. I militari hanno identificato alcune delle persone coinvolte, tra cui un giovane che ha riferito di essere stato aggredito e che presentava alcune lesioni. Nonostante ciò, il ragazzo ha rifiutato le cure mediche.

Gli uomini dell’Arma hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Fondamentali potranno rivelarsi le testimonianze raccolte sul posto e le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, già acquisite dagli investigatori per identificare tutti i partecipanti alla rissa e accertarne eventuali responsabilità.

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