Maxi rissa in piazza della Pace, proseguono le indagini. Residenti sempre più preoccupati

Proseguono le indagini sulla maxi rissa scoppiata nella notte tra sabato e domenica in piazza della Pace, nel cuore del centro storico di Cremona. I Carabinieri hanno acquisito e stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, ma anche raccogliendo testimonianze per identificare tutti i partecipanti allo scontro, che ha coinvolto una ventina di giovani e che ha richiesto l’intervento di diverse pattuglie, oltre che dei soccorritori del 118.

L’episodio, avvenuto intorno alle 3 di notte, non sarebbe però un caso isolato. A preoccupare maggiormente è infatti il clima di crescente tensione che, secondo numerosi residenti, caratterizza ormai quasi ogni fine settimana nelle principali piazze della movida cittadina.

Le segnalazioni arrivano soprattutto da piazza della Pace, piazza Roma e piazza Marconi, dove i cittadini denunciano schiamazzi notturni, consumo eccessivo di alcol e frequenti liti che, in alcuni casi, degenerano in veri e propri scontri fisici. Ma anche le periferie non sono immuni da episodi di questo tipo: emblematica è la situazione dell’area del parco Rita Levi Montalcini. Una situazione che sta alimentando malcontento e preoccupazione tra la cittadinanza.

La rissa di piazza della Pace si inserisce infatti in un contesto che negli ultimi mesi ha già visto diversi interventi delle forze dell’ordine nelle aree maggiormente frequentate dai giovani durante le serate estive. Proprio per questo motivo Prefettura e Questura hanno intensificato i controlli interforze nel centro cittadino, con servizi straordinari nei fine settimana finalizzati alla prevenzione di reati e situazioni di degrado urbano.

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