Sicurezza stradale: dalla Regione 200.000 euro a Pieve San Giacomo e Trescore Cremasco

Regione Lombardia mette a disposizione 3 milioni di euro per sostenere 27 interventi di miglioramento della viabilità comunale distribuiti in nove province. È quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi. Nell’elenco dei 27 interventi comunali sono inseriti anche Pieve San Giacomo e Trescore Cremasco, a cui andranno 200.000 euro di contributi regionali.

Il provvedimento disciplina l’accesso ai contributi regionali da parte dei Comuni per opere di manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali, messa in sicurezza di ponti, riqualificazione della viabilità, e interventi funzionali a una mobilità più efficiente. I Comuni beneficiari dovranno presentare domanda attraverso la piattaforma regionale Bandi e Servizi entro il 15 settembre 2026.

“Regione Lombardia – sottolinea l’assessore Terzi – conferma ancora una volta la propria attenzione verso la sicurezza stradale e il miglioramento della rete viaria locale. Attraverso questo provvedimento mettiamo a disposizione dei Comuni risorse importanti per realizzare interventi attesi dai territori, migliorando la qualità delle infrastrutture a servizio dei cittadini, automobilisti, ciclisti e pedoni. Confidiamo nella massima collaborazione degli enti locali affinché le domande vengano presentate in tempi rapidi e le risorse possano tradursi rapidamente in opere concrete”.

Gli interventi interessati dal provvedimento sono 27, distribuiti in nove province lombarde, per un investimento complessivo di oltre 5,6 milioni di euro. Il contributo di Regione Lombardia ammonta a 3 milioni di euro, stanziati con la legge di bilancio regionale 2026 nell’ambito del Piano Lombardia. Queste risorse si aggiungono a quelle investite nell’ultimo quinquennio verso tutte le province. Grazie al Piano Lombardia, infatti, Regione ha finanziato complessivamente 750 interventi del valore di circa 540 milioni di euro, di cui circa 390 milioni coperti da risorse regionali.

Di seguito l’elenco dei 27 interventi:

• Bergamo: 2 interventi (Romano di Lombardia, Suisio) – 200.000 euro di contributi regionali.

• Brescia: 3 interventi (Darfo Boario Terme, Pontoglio, Vallio Terme) – 400.000 euro di contributi regionali.

• Cremona: 2 interventi (Pieve San Giacomo, Trescore Cremasco) – 200.000 euro di contributi regionali.

• Lecco: 2 interventi (Bellano, Bosisio Parini) – 200.000 euro di contributi regionali.

• Lodi: 1 intervento (Castiglione d’Adda) – 140.000 euro di contributi regionali.

• Monza e Brianza: 6 interventi (Arcore, Biassono, Concorezzo, Giussano, Seveso, Veduggio con Colzano) – 600.000 euro di contributi regionali.

• Milano: 6 interventi (Albairate, Calvignasco, Carugate, Cassina de’ Pecchi, Corbetta, Trezzano sul Naviglio) – 735.000 euro di contributi regionali.

• Pavia: 3 interventi (Arena Po, Montecalvo Versiggia, Santa Giuletta) – 300.000 euro di contributi regionali.

• Varese: 2 interventi (Bisuschio, Caravate) – 225.000 euro di contributi regionali.

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