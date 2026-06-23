Cremonese, quattro amichevoli in preparazione alla stagione 2026/27

La preseason 2026/27 della Cremonese prende forma: saranno quattro gli impegni amichevoli che i grigiorossi affronteranno nelle prossime settimane.

Il primo appuntamento in calendario è quello di venerdì 24 luglio, quando al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” si terrà la sfida con la Giana Erminio. Durante il ritiro a Ronzone sono invece in programma le partite contro Cittadella, Obermais/Maia Alta e Iraklis Salonicco: al termine della sfida con i greci del 6 agosto gli uomini di mister Giampaolo faranno ritorno a Cremona in vista del primo impegno ufficiale della stagione.

PROGRAMMA

CREMONESE-GIANA ERMINIO

Venerdì 24 luglio – h. 18:00

Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” – Cremona

CREMONESE-CITTADELLA

Mercoledì 29 luglio – h. 17:00

Campo Sportivo – Ronzone (TN)

CREMONESE-OBERMAIS/MAIA ALTA

Mercoledì 5 agosto – h. 17:30

Campo Sportivo – Ronzone (TN)

CREMONESE-IRAKLIS SALONICCO

Giovedì 6 agosto – h. 16:00

Campo Sportivo – Ronzone (TN)

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