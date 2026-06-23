Cremonese, quattro amichevoli in preparazione alla stagione 2026/27
I grigiorossi affronteranno quattro avversari nella preparazione estiva, iniziando con la Giana Erminio a Cremona, le altre tre gare a Ronzone
La preseason 2026/27 della Cremonese prende forma: saranno quattro gli impegni amichevoli che i grigiorossi affronteranno nelle prossime settimane.
Il primo appuntamento in calendario è quello di venerdì 24 luglio, quando al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” si terrà la sfida con la Giana Erminio. Durante il ritiro a Ronzone sono invece in programma le partite contro Cittadella, Obermais/Maia Alta e Iraklis Salonicco: al termine della sfida con i greci del 6 agosto gli uomini di mister Giampaolo faranno ritorno a Cremona in vista del primo impegno ufficiale della stagione.
PROGRAMMA
CREMONESE-GIANA ERMINIO
Venerdì 24 luglio – h. 18:00
Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” – Cremona
CREMONESE-CITTADELLA
Mercoledì 29 luglio – h. 17:00
Campo Sportivo – Ronzone (TN)
CREMONESE-OBERMAIS/MAIA ALTA
Mercoledì 5 agosto – h. 17:30
Campo Sportivo – Ronzone (TN)
CREMONESE-IRAKLIS SALONICCO
Giovedì 6 agosto – h. 16:00
Campo Sportivo – Ronzone (TN)