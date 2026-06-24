Ultime News

24 Giu 2026 Il PalaRadi dice addio al parquet che ha fatto la storia del basket cremonese
24 Giu 2026 Tre nuovi commissari in servizio in Questura: “Con loro, maggiore impulso alla polizia”
24 Giu 2026 Consorzio Agrario di Cremona, il nuovo servizio digitale per la gestione dei Quaderni di Campagna
24 Giu 2026 “EXE PO 2026”, anche il Comune di Cremona attivo nell’esercitazione
24 Giu 2026 “ComeTe”, più opportunità ai minori in difficoltà per scoprire passioni e talenti
Cronaca

Annicco, cantieri finiti: tra mensa, palestra e ciclabile lavori per 1,7 milioni

di Andrea Colla

A spiegare gli interventi, il sindaco Maurizio Antonio Fornasari

I lavori ad Annicco
Fill-1

Una struttura completamente rinnovata e pronta all’uso, un’altra realizzata ex novo, una nuova ciclabile e diversi interventi collaterali.
Sono praticamente conclusi i cantieri finanziati dal PNRR ad Annicco, dove l’amministrazione guidata da Maurizio Fornasari ha voluto consegnare al paese un vero e proprio polo dedicato ai più giovani — e non solo.
Tra le novità spicca la nuova mensa scolastica, che dal prossimo anno accoglierà un centinaio di bambini tra scuola dell’infanzia ed elementari.

“Il refettorio è l’opera che avevamo iniziato per prima – spiega il sindaco –. Pensavamo di finirlo entro il 2025, ma non è stato possibile perché la ditta è fallita. Ora però l’abbiamo completato e faremo l’inaugurazione ufficiale a settembre, all’avvio dell’anno scolastico 2026-2027. Con questo intervento abbiamo colmato ciò che mancava a un edificio scolastico che ormai aveva cinquant’anni”.

Accanto alla mensa, sono stati portati a termine anche i lavori nella palestra, arricchita da diverse migliorie: da un lato sono state aggiunte scale esterne con ingressi separati per il pubblico, dall’altro sono stati installati pannelli fonoassorbenti sulle pareti.

“È una struttura che oggi appare completamente rinnovata – aggiunge Fornasari – ma abbiamo già in cantiere un ulteriore progetto per l’efficientamento energetico, con cappotto esterno e la sistemazione dei bagni destinati al pubblico”.

Il finanziamento complessivo del PNRR supera 1,4 milioni di euro.
Gli investimenti, però, non si sono fermati qui. Grazie a fondi extra arrivati come compensazione per un impianto a Bordolano, è stata realizzata anche una nuova pista ciclabile, per un costo di circa 270 mila euro.

“Abbiamo allargato la strada che porta alla palestra, creato un parcheggio e costruito la ciclabile che si collega a quella già esistente verso la frazione, proseguendo poi fino a Soresina. È un’opera che serve tutta la parte nord-ovest del comune di Annicco“.

Nel frattempo, l’amministrazione ha già pronti altri progetti da avviare: tra questi, il rifacimento del tetto delle scuole e l’efficientamento energetico della palestra.

“Devo dire che tutte queste opere sono concluse, ma le avevamo avviate già nel 2025 – conclude Fornasari –. In questa prima parte di mandato i risultati sono sotto gli occhi di tutti: interventi utili ai cittadini, ai loro figli e a chiunque voglia vivere il paese“.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...