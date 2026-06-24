Annicco, cantieri finiti: tra mensa, palestra e ciclabile lavori per 1,7 milioni

Una struttura completamente rinnovata e pronta all’uso, un’altra realizzata ex novo, una nuova ciclabile e diversi interventi collaterali.

Sono praticamente conclusi i cantieri finanziati dal PNRR ad Annicco, dove l’amministrazione guidata da Maurizio Fornasari ha voluto consegnare al paese un vero e proprio polo dedicato ai più giovani — e non solo.

Tra le novità spicca la nuova mensa scolastica, che dal prossimo anno accoglierà un centinaio di bambini tra scuola dell’infanzia ed elementari.

“Il refettorio è l’opera che avevamo iniziato per prima – spiega il sindaco –. Pensavamo di finirlo entro il 2025, ma non è stato possibile perché la ditta è fallita. Ora però l’abbiamo completato e faremo l’inaugurazione ufficiale a settembre, all’avvio dell’anno scolastico 2026-2027. Con questo intervento abbiamo colmato ciò che mancava a un edificio scolastico che ormai aveva cinquant’anni”.

Accanto alla mensa, sono stati portati a termine anche i lavori nella palestra, arricchita da diverse migliorie: da un lato sono state aggiunte scale esterne con ingressi separati per il pubblico, dall’altro sono stati installati pannelli fonoassorbenti sulle pareti.

“È una struttura che oggi appare completamente rinnovata – aggiunge Fornasari – ma abbiamo già in cantiere un ulteriore progetto per l’efficientamento energetico, con cappotto esterno e la sistemazione dei bagni destinati al pubblico”.

Il finanziamento complessivo del PNRR supera 1,4 milioni di euro.

Gli investimenti, però, non si sono fermati qui. Grazie a fondi extra arrivati come compensazione per un impianto a Bordolano, è stata realizzata anche una nuova pista ciclabile, per un costo di circa 270 mila euro.

“Abbiamo allargato la strada che porta alla palestra, creato un parcheggio e costruito la ciclabile che si collega a quella già esistente verso la frazione, proseguendo poi fino a Soresina. È un’opera che serve tutta la parte nord-ovest del comune di Annicco“.

Nel frattempo, l’amministrazione ha già pronti altri progetti da avviare: tra questi, il rifacimento del tetto delle scuole e l’efficientamento energetico della palestra.

“Devo dire che tutte queste opere sono concluse, ma le avevamo avviate già nel 2025 – conclude Fornasari –. In questa prima parte di mandato i risultati sono sotto gli occhi di tutti: interventi utili ai cittadini, ai loro figli e a chiunque voglia vivere il paese“.

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