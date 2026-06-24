Bimbo di 4 anni precipita dal terzo piano a Casalmaggiore: è in condizioni critiche

Attimi di grande apprensione nel primo pomeriggio di mercoledì attorno alle 13 a Casalmaggiore, dove un bambino di 4 anni di origine ghanese è precipitato dalla finestra di un appartamento situato al terzo piano di una palazzina Aler in via Romani.

Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe caduto da un’altezza di almeno cinque metri, finendo al suolo dopo un volo che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi. A dare l’allarme è stata una passante che avrebbe assistito alla scena e che ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono giunti rapidamente i sanitari del 118 con un’ambulanza. Il bambino, che avrebbe riportato un trauma cranico e lesioni alla mandibola, è stato sottoposto alle prime manovre di rianimazione. Dopo l’intervento dei soccorritori il piccolo avrebbe ripreso conoscenza.

Vista la gravità delle sue condizioni, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, che lo ha trasportato d’urgenza in ospedale. Al momento il bambino risulta ricoverato in condizioni critiche.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire come il piccolo sia riuscito a raggiungere la finestra da cui è precipitato.

© Riproduzione riservata