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Cremonese

Coppa Italia Frecciarossa: lunedì 17 agosto Cremonese-Sampdoria

Definito il primo impegno ufficiale della stagione 2026/2027 della Cremonese: sarà la Sampdoria l'avversaria dei grigiorossi in Coppa Italia

Giampaolo in allenamento
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Ufficiale il primo appuntamento della stagione 2026/27 della Cremonese: lunedì 17 agosto alle ore 20.45 i grigiorossi sfideranno allo Stadio “Zini” la Sampdoria in occasione dei 32esimi di Coppa Italia Frecciarossa. Chi passerà il turno accederà ai 16esimi per la sfida contro una tra Vicenza, Catania e Parma. Il match arriverà dopo la preseason dei grigiorossi che vedrà la squadra di Giampaolo impegnata da venerdì 24 luglio, quando al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” si terrà la sfida con la Giana Erminio. Durante il ritiro a Ronzone sono invece in programma le partite contro Cittadella, Obermais/Maia Alta e Iraklis Salonicco.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEI 32ESIMI

 

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