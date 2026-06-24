CremonaDanza, appuntamento al Ponchielli dal 27 giugno al 9 luglio

La Stagione Teatrale 25/26 del Teatro Ponchielli si chiude con CremonaDanza, una delle kermesse più attese e sentite che si terrà dal 27 giugno al 9 luglio e vedrà avvicendarsi sul palco del Ponchielli di ben 16 scuole di danza del territorio.

La prima serata sabato 27 giugno (ore 20) vedrà impegnate tre scuole. Aprirà Amore per la Danza di Zorica Brajovic con Il colore dei Sogni e Bahía del Sol, un viaggio attraverso emozioni, desideri e immaginazione dove ogni movimento da forma ai colori invisibili dei sogni.

A seguire StudioDanza di Mariagrazia Cavalli con C’era una volta un re, in cui i ricordi affioreranno tornando a danzare sul palcoscenico.

Chiuderà la serata RDB Blue Company di Linda Signorini con un saggio dal titolo Passaggi, che celebrerà l’evolversi della vita e delle stagioni grazie alla danza e alla musica.

Nella serata di lunedì 29 giuno (ore 20.00) si esibiranno due scuole. La prima sarà Il Laboratorio di Marianna Bufano e Chiara Servalli in Corpi Celesti. Le giovani danzatrici (tra gli 8 e i 30 anni) abiteranno la scena come pianeti in orbita: vicini, distanti, in collisione. Il corpo umano è visto come universo, in cui il respiro, il tremore, le distanze e le traiettorie diventano linguaggio.

Specchio Riflesso Danza di Simona Meli presenterà Tra qui e altrove, storia di una viaggiatrice che porta con sé una valigia: compagna fedele, peso e rifugio, memoria e promessa. In vendita alla biglietteria del teatro (lun -ven 10/18; sab 10-13; biglietteria@teatroponchielli.it) e sul circuito vivaticket.

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