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Cronaca

Esercitazione Exe Po, Vigili del Fuoco impegnati sul canale a Tencara

Le squadre di vigili del fuoco di Cremona e Bergamo partecipano all'esercitazione per prepararsi a gestire emergenze legate all'innalzamento del fiume Po

Alcune immagini dell'esercitazione
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I vigili del fuoco del Comando di Cremona sono impegnati nella maxi esercitazione denominata Exe Po 2026, con una postazione lungo il canale navigabile, in località Tencara a Pizzighettone.

Lo scenario oggetto dell’esercitazione riguarda l’innalzamento del Fiume Po, con relative abitazioni coinvolte e civili da evacuare e recuperare con manovre specialistiche ed ordinarie. Sul posto sono presenti le squadre Tas (Topografia Applicata al Soccorso), Saf e Sfa (Speleo Alpino Fluviale), Sa (Salvamento Acquatico) e Nautica.

A supporto delle squadre di Cremona vi è una squadra Sag proveniente dal Comando di Bergamo. I vigili del fuoco, dopo un’attenta analisi del territorio e una pianificazione delle operazioni, hanno iniziato le manovre di evacuazione e di recupero delle persone.

L’esercitazione si protrarrà fino al 27 giugno, nell’orario compreso tra le 9.30 e le 16.

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