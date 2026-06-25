Cremona in diretta nazionale: la Santa Messa di domenica verrà trasmessa dalla Rai e da CR1

Una domenica in diretta nazionale per Cremona e la sua Cattedrale. La Santa Messa delle 11:00 verrà infatti trasmessa, come sempre, su CR1 (canale 19 del digitale terrestre) e in via eccezionale anche da RaiUno.

Il collegamento sia dell’emittente cremonese che della Rai inizierà alle 10.55 con alcune suggestive immagini della città. Cremona sarà raccontata insieme ai suoi tesori in attesa delle 11 quando, accompagnati dal commento liturgico di Orazio Coclite e con la regia di don Simone Chiappetta, si potrà seguire la celebrazione presieduta dal vescovo Antonio Napolioni e concelebrata dal rettore della Cattedrale, mons. Gianluca Gaiardi, dal presidente del Capitolo della Cattedrale, mons. Antonio Trabucchi, dal parroco e dal vicario dell’unità pastorale Sant’Omobono (Cattedrale, S. Imerio e S. Pietro al Po), don Gianpaolo Maccagni e don Stefano Montagna.

Ad accompagnare la celebrazione con il canto sarà il Coro della Cattedrale di Cremona, diretto dal maestro don Graziano Ghisolfi, e con il maestro Fausto Caporali all’organo, mentre ad animare la celebrazione sarà la comunità dell’unità pastorale, con i propri ministranti impegnati per il servizio liturgico, coordinato dal cerimoniere vescovile don Matteo Bottesini. Anche per questa particolare occasione è prevista, come sempre, la libera partecipazione dei fedeli alla celebrazione.

Domenica sarà sospesa la Messa delle 9.30 in Cattedrale. La celebrazione delle ore 11 in diretta dalla Cattedrale di Cremona potrà essere seguita, oltre che su CR1 e RaiUno, anche attraverso il portale diocesano www.diocesidicremona.it.

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