Exe Po 2026, prosegue l’esercitazione: Vigili del Fuoco sul canale a Tencara

Prosegue sul territorio cremonese l’esercitazione Exe Po 2026 che vede impegnati i vigili del fuoco della Lombardia ed in particolare il personale del Comando di Cremona nel canale navigabile in località Tencara a Pizzighettone.

Come nella giornata di mercoledì, lo scenario oggetto dell’esercitazione riguarda l’innalzamento del Fiume Po, con relative abitazioni coinvolte e civili da evacuare e recuperare con manovre specialistiche ed ordinarie.

Sul posto presenti le squadre Tas (Topografia Applicata al Soccorso), Saf e Sfa (Speleo Alpino Fluviale), Sa (Salvamento Acquatico) e Nautica. A supporto delle squadre di Cremona vi sono squadre Saf e patentati nautici provenienti dai Comandi di Bergamo, Brescia e Mantova.

Nel mentre in prefettura si sono svolte alcune riunioni di coordinamento, per ipotizzare gli interventi nello scenario di rischio preso in esame.

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