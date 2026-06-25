Treno guasto bloccato sotto il sole a Milano, in corso il trasferimento dei passeggeri

Un treno regionale è bloccato a Milano, nei pressi alla stazione di Lambrate. 300 passeggeri a bordo, tra cui anche alcuni bambini, sono rimasti al caldo senz’aria condizionata per circa un’ora. Sul posto il 118, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, la Polizia Locale e la Polfer.

Rfi informa gli utenti che “dalle 15.30 la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Milano Lambrate per accertamenti tecnici alla linea elettrica” e rassicura sul fatto che “è in corso l’intervento dei tecnici di Rfi”. Trenord annuncia “ritardi medi di 40 minuti, possibili variazioni di percorso e cancellazioni”.

I 300 passeggeri sono stati fatti scendere e spostati su un altro treno. Il 118 è intervenuto per eventuali emergenze legate al caldo estremo e la protezione civile ha distribuito bottigliette d’acqua. Non ci sarebbero situazioni di particolare criticità, anche se sei segnalano disagi e ritardi su tutti i treni in partenza da Milano, dunque anche per quelli diretti nel territorio cremonese.

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