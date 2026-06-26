Da Pizzighettone alla gloria: Dossena fa il suo debutto nel motociclismo spagnolo

C’è chi aspetta il proprio compleanno per un regalo, chi per una festa. Sebastiano Dossena lo aspettava per poter finalmente scendere in pista con la sua moto. Il regolamento del Campionato spagnolo di motociclismo ESBK prevede che i piloti possano gareggiare solo a partire dal tredicesimo anno di età, e così il giovane talento di Pizzighettone ha dovuto attendere: si allenava con il team Fullmoto, seguiva il campionato, ma le gare erano ancora fuori portata. Il 23 maggio ha compiuto tredici anni, e poche settimane dopo è arrivato il momento tanto atteso.

Dossena ha risposto subito con i fatti nel circuito di Estoril, Portogallo. Un terzo posto in Gara 2, preceduto da un quinto in qualifica e un ottavo in Gara 1. Un debutto che vale oro, ma che non è una sorpresa. Il numero 22 di Roggione (frazione di Pizzighettone) porta con sé un curriculum solido: due anni fa aveva conquistato il Campionato italiano minimoto e il Trofeo Marco Simoncelli, confermando una progressione che pochi suoi coetanei possono vantare.

Per la stagione 2026 ha rinnovato il contratto con l’AC Junior Team – Fullmoto Squadra Corse, con cui disputerà l’intero campionato spagnolo ESBK Moto4 in sella alla Honda NSF250R. Un progetto costruito su misura, anche logisticamente: Sebastiano continua ad allenarsi in Italia per conciliare le gare con gli impegni scolastici, e raggiunge la Spagna solo per i test e le competizioni.

Il calendario davanti a lui è fitto e stimolante: tra un mese si torna in pista ad Aragón, poi Valencia a settembre, quindi Navarra e Jerez de la Frontera. Tappe di un percorso che, gara dopo gara, avvicina sempre di più un sogno che a Pizzighettone hanno imparato a prendere sul serio.

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