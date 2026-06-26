Notte rovente con la decima Stradeejay: in piazza si balla con i Giovedì d’Estate

L’estate è ufficialmente arrivata a Cremona, e non è solo una questione di temperature. Come da consolidata tradizione, l’ultimo giovedì di giugno ha fatto da apripista alle attese aperture serali dei negozi del centro storico, segnando il via ufficiale ai Giovedì d’Estate. Si tratta dell’iniziativa firmata da Botteghe del Centro, Confcommmercio e Comune di Cremona, che anche nei pre-weekend di luglio animerà il cuore della città con shopping, eventi e intrattenimento.

A inaugurare la rassegna è stata la travolgente discoteca a cielo aperto di Stradeejay, l’evento cult ideato e guidato dai celebri cremonesi di Radio Deejay, Andrea Marchesi e Michele Mainardi. Il format, ormai rodatissimo, ha fatto centro ancora una volta, trasformando Piazza Stradivari nel cuore pulsante della movida.

Il sipario si è alzato alle venti e trenta con uno spazio interamente dedicato al futuro della console, grazie ai giovanissimi talenti di Hit in the Box, l’accademia per aspiranti dj tra i tredici e i diciannove anni ideata da Alex Zaccheron e sostenuta dal Comune.

Poi, il decollo. In scena una trentina di dj cremonesi di diverse generazioni, capaci di coprire ogni genere musicale dagli anni Settanta a oggi, grazie anche alla preziosa collaborazione di due club della città, il Juliette e il Mob. Tra i momenti più caldi e attesi dal pubblico ci sono stati i set di veri e propri pilastri della musica italiana, come Frankie hi-nrg mc, accompagnato in console da Dj Stile, e Albertino, figura mitica di Radio Deejay e M2O. Oltre alla musica c’è stato spazio anche per le eccellenze sportive del territorio, con l’intervento di Alessandro Canevarolo che ha presentato al pubblico i prossimi appuntamenti in calendario al Cremona Circuit di San Martino del Lago.

© Riproduzione riservata