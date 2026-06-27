Rivoluzione a Sospiro: la “Primavera Stagno Olmese” si aggiudica il campo sportivo ‘Jumbo’

Un cambio di passo tanto grande da segnare — a modo suo — la fine di un’epoca e, contemporaneamente, l’inizio di un nuovo capitolo per lo sport locale.

A partire dal primo di luglio, e per i prossimi 5 anni, il centro sportivo “Jumbo” di Sospiro passerà sotto la gestione della “Primavera Stagno Olmese“.

La società, con sede a San Daniele Po, prende quindi il testimone — dopo ben 60 anni esatti — della storica “Sospirese” alla guida del polo calcistico del paese.

A definire i dettagli del passaggio di consegne è stato un bando di gara pubblico aperto dal Comune di Sospiro, proprietario della struttura.

La valutazione delle offerte è stata affidata a una commissione aggiudicatrice presieduta da Angela Roseghini, che ha assegnato i punteggi sulla base di specifici criteri tecnici. Al termine delle selezioni, la ASD Primavera Stagno Olmese ha ottenuto 70 punti, superando i 58 totalizzati dalla SSD Sospirese.

La novità è arrivata come un vero e proprio fulmine a ciel sereno in paese: era infatti dal lontano 1966 che la Sospirese aveva la propria base operativa nel campo sportivo situato a ridosso del municipio.

Nonostante il cambio di gestione, la storia e l’attività del club locale non si fermeranno.

Allo scopo di garantire la piena continuità dell’attività agonistica della Sospirese, è stata infatti concordata con i nuovi gestori la possibilità di mantenere la sede sociale all’interno della struttura, oltre alla garanzia per la squadra di poter continuare a disputare regolarmente sul terreno del “Jumbo” le proprie partite di campionato.

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