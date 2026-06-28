Svetlana Cazacenco nuovo medico di famiglia per l’ambito Cremona Centro

Dal 1° luglio 2026, la Dottoressa Svetlana Cazacenco inizierà la propria attività di Medico di Famiglia convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale nell’ambito territoriale di Cremona Centro.

I cittadini che intendono avvalersi della sua assistenza possono effettuare la scelta attraverso le seguenti modalità, a partire dal 1° luglio 2026:

DI PERSONA AGLI SPORTELLI DI SCELTA/REVOCA: Ufficio Scelta/Revoca del medico o pediatra, Via San Sebastiano 14 – Cremona, Edificio B (entrando dalla sbarra prima palazzina a sinistra)

Orari di apertura: Lunedì e mercoledì: dalle 8.30 alle 16.30. Martedì, giovedì e venerdì: dalle 8.30 alle 12.30

PER E-MAIL: Scrivere a assintegrativa.cremona@asst-cremona.it Indicare i propri dati anagrafici, il codice fiscale, un recapito e-mail e un numero di telefono Precisare nome e cognome del medico scelto in via preferenziale.

Allegare una copia del documento d’identità e della tessera sanitaria.

IN FARMACIA: Presso qualsiasi farmacia del territorio di ATS Val Padana

ONLINE: Collegandosi tramite SPID o CIE al sito di Regione Lombardia: https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/

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