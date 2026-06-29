Frontale tra Soresina e Castelleone: due feriti gravi trasportati in elisoccorso

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 29 giugno, lungo la strada provinciale 89, nel tratto che collega Soresina a Castelleone. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 17 e ha coinvolto tre automobili: una Porsche Panamera, una Hyundai e una Ford Fiesta.

Ad avere la peggio sono stati i conducenti della Porsche e della Hyundai, entrambi trasportati in codice rosso con l’elisoccorso. La conducente della Hyundai, una donna di 56 anni residente nel Cremasco, è stata trasferita agli Spedali Civili di Brescia. Il conducente della Porsche Panamera, un uomo di 34 anni residente in provincia di Cremona, è stato invece trasportato in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, la Porsche stava procedendo da Castelleone in direzione Soresina e, durante una manovra di sorpasso, probabilmente anche a causa del sole che avrebbe limitato la visibilità, si è scontrata frontalmente con la Hyundai proveniente dalla direzione opposta. Nell’impatto è rimasta coinvolta anche una Ford Fiesta, condotta da un giovane di 25 anni del Cremasco, rimasto illeso. A seguito dello scontro sia la Porsche sia la Hyundai sono finite fuori dalla carreggiata. La Hyundai si è ribaltata nel campo adiacente alla provinciale, mentre anche la Panamera è terminata fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanze, automedica ed entrambi gli elicotteri di soccorso, oltre ai vigili del fuoco e a diverse pattuglie dei carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La strada provinciale è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dei veicoli e i rilievi da parte delle forze dell’ordine.

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