Il tasso di delittuosità della provincia cremonese è tra i più bassi della Lombardia

Il bilancio che presenta il Ministero dell’Interno, relativamente all’anno 2024, non lascia spazio ad equivoci: il tasso di delittuosità della provincia di Cremona, che misura il numero dei reati denunciati in rapporto alla popolazione, è tra i più bassi nel contesto regionale, con 2.885 denunce ogni 100 mila abitanti, superando solo il valore di Sondrio, che si ferma a 2.341 denunce ogni 100 mila residenti. Lo stesso indice si misura con ben 4.584 denunce ogni 100 mila abitanti in Lombardia e arriva a 6.989 in provincia di Milano.

Bene, quindi, Cremona, nel 2024, ma la stessa proporzione si mantiene anche negli anni precedenti, se consideriamo che, nel 2019, il tasso di delittuosità a Cremona, con 2.654 denunce ogni 100 mila abitanti, era tra i più bassi e lontano dalle 4.387 ogni 100 mila abitanti della media regionale.

Rimane sostanzialmente stabile, nel 2024, ultimo anno per il quale sono disponibili i dati del Viminale, il numero complessivo dei reati denunciati in provincia di Cremona, che, complessivamente, registra 10.198 denunce di reato; valore in leggera riduzione rispetto al 2023 (10.693), che supera di poco quello del 2022, quando i reati denunciati furono 10.011.

Piccole variazioni che, tuttavia, vanno lette con un minimo di prospettiva, considerando che, nel 2016, le denunce di reato sfiorarono quota 11 mila (10.922), per poi scendere fino alle 9.448 del 2019. L’anno successivo, il 2020, complice la pandemia, con i mesi di lockdown, le denunce dei reati calarono sensibilmente e si fermarono a quota 7.781, per poi crescere, come ovunque in Italia, nel biennio successivo: 9.324 denunce nel 2021, 10.011 nel 2022. Il dato del 2024 non è molto lontano dalla “stabilizzazione” del 2022 e neppure dai livelli pre pandemia.

Si tratta, tutto sommato, di un quadro che non profila, ad oggi, alcun allarme sicurezza.

E non è così neppure nel più ampio contesto nazionale: dalle 2.301.912 denunce registrate nel 2019, nel 2021 e nel 2022 si registra un incremento, con una risalita, con 2.255.777 reati denunciati nel 2022, che arriva ad avvicinare il dato del 2019, superato solo nel 2023 (2.341.574), mentre nel 2024 le denunce di reato sono state 2.399.347.

Nel Comune Capoluogo, ovviamente, si concentra una parte rilevante della delittuosità, con 3.565 denunce nel corso del 2024, oltre un terzo del totale provinciale, il 35%, a fronte di una popolazione residente che è nell’ordine del 20%. Ma ovviamente, oltre alla dimensione demografica, pesano le funzioni e le attività che si concentrano nel Capoluogo, cui si somma il flusso di persone che transitano quotidianamente nell’area metropolitana.

La concentrazione dei reati nel Comune Capoluogo è una costante che si ripete negli anni a noi vicini. Infatti, le 2.955 denunce registrate a Cremona nel 2019 rappresentavano il 31,3% del totale provinciale, quota salita al 34,2% nel 2021, al 36,2% nel 2022 e al 36,8% nel 2023.

Nel complesso della Provincia, la maggior parte dei reati denunciati sono i furti, ben 4.149, oltre il 40% del totale. Tra i furti sono particolarmente numerose le denunce per furti in abitazione (993 denunce), i furti con destrezza (450), i furti in esercizi commerciali (447), i furti su auto in sosta (220) e i furti di autovetture (114).

Oltre il 15% delle denunce di reato interessa le truffe e frodi informatiche, per cui si contano 1.579 denunce, cui, a ben vedere potrebbero associarsi anche i 258 delitti informatici, a testimonianza del peso dei reati in rete nell’attuale assetto della delittuosità.

Nel panorama provinciale, tra i reati più diffusi, che non arrivano comunque al migliaio di denunce: i danneggiamenti (861 denunce), le lesioni dolose (376), le minacce (288) e le percosse (100).

Le rapine, nel complesso, contano 116 denunce, delle quali più della metà (58) compiute in pubblica via, mentre 25 sono consumate in esercizi commerciali e 13 in abitazione.

Ovviamente, anche in provincia di Cremona si consumano reati relativamente più gravi e, nel 2024, si contano 2 omicidi volontari consumati, 5 tentati omicidi e 14 omicidi colposi, dei quali 10 da incidente stradale. Nel corso dell’anno sono state denunciate – ma qui c’è sempre il tema del numero oscuro delle mancate denunce – 37 violenze sessuali, mentre sono state 98 le denunce legate agli stupefacenti (spaccio e produzione) e 20 quelle determinate dallo sfruttamento della prostituzione.

Interessante osservare come, a fronte di un 35% delle denunce che si concentrano a Cremona, questa quota percentuale, comunque elevata considerando che nel capoluogo vivono il 20% dei residenti nella provincia, conosce impennate per alcune fattispecie di reato. A Cremona si sono consumati tutti gli omicidi volontari (2) e il 40% dei tentati omicidi (2 su 5). Nel Capoluogo, a fronte di un 34% del totale provinciale per i furti, si consumano quote maggiori per i furti con destrezza (51,6%), per i furti su auto in sosta (45,5%) e in esercizi commerciali (38,9%), mentre sono relativamente minori le denunce per furti in abitazione (241, il 24,3% del totale provinciale), per furti di autovetture (il 17,5% del totale provinciale) e per i furti con strappo, con 3 denunce, solo l’11,5% del totale provinciale. Nel Capoluogo si denunciano il 46,6% dei delitti informatici e il 28,7% delle truffe e frodi informatiche, a testimonianza del peso di questi reati e della loro diffusione nel territorio. Elevata la quota di rapine nel comune capoluogo, 36 su 116 denunce in provincia, il 31%, ma con oltre la metà di quelle consumate in esercizi commerciali, il 27,6% di quelle che avvengono per strada e “solo” una rapina in abitazione, il 7,7% delle 13 che si denunciano in provincia.

Tra i reati più diffusi, le quote percentuali del capoluogo sono nell’ordine del 34% per le lesioni dolose e le percosse e del 30,5% per i danneggiamenti.

A Cremona si registrano quasi un terzo delle violenze sessuali (12 casi, il 32,4% del totale provinciale), il 60% dei reati per sfruttamento della prostituzione e oltre la metà (51%) di quelli legati al traffico di stupefacenti. In linea con il peso della popolazione del capoluogo la quota di omicidi colposi, 3 sui 14 della Provincia, dei quali 2 casi dovuti a incidente stradale.

Da ultimo, appare decisamente positivo il bilancio presentato nello scorso mese di settembre in Prefettura, nell’ambito della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica presieduta dal Prefetto Antonio Giannelli, che copre il periodo settembre 2024-settembre 2025. Nel periodo in esame la delittuosità generale, ossia il numero delle denunce registrate, è scesa del 7%, con una contrazione particolarmente significativa a Soresina (-30%), Casalmaggiore (-25%), Piadena Drizzona (-14%) e anche nei centri maggiori di Cremona (-5,5%) e Crema (-3%).

Tra settembre 2024 e settembre 2025 si riduce il numero delle denunce per furti (-6,2%), mentre calano le denunce per i reati “di strada”, con il 36% in meno di risse, il 52% in meno di deturpamenti e imbrattamenti a danno di terzi e il 5% in meno di danneggiamenti. Rispetto al periodo precedente, resta invariato il dato relativo alle lesioni personali commesse da minorenni. Buone notizie, quindi, che aspettiamo di vedere confermate nella presentazione dei dati annuali relativi al 2025.

Anche se il tasso di delittuosità è tra i più bassi, con un dato “stabilizzato” di denunce negli ultimi anni, non mancano, in particolare a Cremona città, le ragioni di preoccupazione e la necessità di tenere alta l’azione di prevenzione e contrasto della criminalità predatoria. Senza creare, alla luce dei numeri, alcun allarme sociale, alimentando strumentalmente incertezze e paure. Non va tutto bene. Ma va senz’altro meglio che altrove, almeno nel confronto con il contesto regionale.

Delitti denunciati all’Autorità Giudiziaria dalle Forze di Polizia. Comune e Provincia di Cremona (al 31/12/2024)

Fonte: Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio Centrale di Statistica

Tipologia di delitto Comune di Cremona Provincia di Cremona ATTENTATI 0 2 STRAGE 0 0 OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI 2 2 Omicidi a scopo di furto o rapina 0 0 Omicidio di tipo mafioso 0 0 Omicidio a scopo terroristico 0 0 INFANTICIDI 0 0 TENTATI OMICIDI 2 5 Tentato omicidio a scopo di furto o rapina 0 0 Tentato omicidio di tipo mafioso 0 0 Tentato omicidio a scopo terroristico 0 0 OMICIDIO PRETERINTENZIONALE 0 0 OMICIDI COLPOSI 3 14 Omicidio da incidente stradale 2 10 Omicidio da incidente sul lavoro 0 0 LESIONI DOLOSE 130 376 PERCOSSE 34 100 MINACCE 80 288 INGIURIE 0 0 VIOLENZE SESSUALI 12 37 Violenza sessuale su maggiori di anni 14 12 36 Violenza sessuale in danno di minori di anni 14 0 1 Violenza sessuale di gruppo su maggiori di anni 14 0 0 Violenza sessuale di gruppo in danno di minori di anni 14 0 0 ATTI SESSUALI CON MINORENNE 1 2 CORRUZIONE DI MINORENNE 0 3 FURTI 1413 4159 Furto con strappo 3 26 Furto con destrezza 232 450 Furti in danno di uffici pubblici 0 0 Furti in abitazione 241 993 Furti in esercizi commerciali 174 447 Furti su auto in sosta 100 220 Furti di opere d’arte e materiale archeologico 0 1 Furti di automezzi pesanti trasportanti merci 0 3 Furti di ciclomotori 8 19 Furti di motociclo 0 9 Furti di autovetture 20 114 RICETTAZIONE 25 59 RAPINE 36 116 Rapine in abitazione 1 13 Rapine in banca 0 0 Rapine in uffici postali 0 0 Rapine in esercizi commerciali 13 25 Rapine a rappresentanti di preziosi 0 0 Rapine a trasportatori di valori bancari 0 0 Rapine a trasportatori di valori postali 0 0 Rapine in pubblica via 16 58 Rapine di automezzi pesanti trasportanti merci 0 0 ESTORSIONI 38 78 USURA 0 0 SEQUESTRI DI PERSONA 1 4 Sequestri di persona a scopo estorsivo 0 1 Sequestri di persona per motivi sessuali 0 0 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE 2 3 ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO 0 0 RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO 0 1 TRUFFE E FRODI INFORMATICHE 453 1579 INCENDI 2 4 Incendi boschivi 0 0 DANNEGGIAMENTI 263 861 DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO 2 14 CONTRABBANDO 0 0 STUPEFACENTI 50 98 Produzione e traffico 6 11 Spaccio 33 64 Associazione per produzione o traffico di stupefacenti 0 0 Associazione per spaccio di stupefacenti 0 0 SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E PORNOGRAFIA MINORILE 12 20 Sfruttamento e favoreggiamento prostituzione minorile 0 0 Pornografia minorile 5 9 Detenzione materiale pedopornografico 5 8 Sfrutt. e favoreggiamento prostituzione non minorile 2 3 DELITTI INFORMATICI 119 258 CONTRAFFAZIONE DI MARCHI E PRODOTTI INDUSTRIALI 4 4 VIOLAZIONE ALLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE 0 0 ALTRI DELITTI 881 2111 Totale delitti 3565 10198

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