Lite calcistica davanti a un bar, 52enne ubriaco insulta i Carabinieri: denunciato

Una lite tra tifosi degenerata, caos davanti a un locale e intervento dei Carabinieri: si è conclusa così una notte di caos a Pizzighettone, dove i militari del posto, coadiuvati da una pattuglia della Sezione Radiomobile del Nor della Compagnia di Cremona, hanno denunciato a piede libero un 52enne incensurato di Castelleone con l’accusa di oltraggio a Pubblico Ufficiale. Nei confronti dell’uomo è scattata anche una sanzione amministrativa per ubriachezza molesta.

L’episodio si è verificato intorno all’una e mezza della scorsa notte, all’esterno di un bar del paese. Le pattuglie dell’Arma sono tempestivamente intervenute sul posto a seguito della segnalazione di un’accesa lite in corso.

Giunti sul posto, gli uomini dell’Arma hanno ricostruito quanto accaduto: la discussione sarebbe scaturita per futili motivi legati al tifo calcistico, e vedeva contrapposti il 52enne di Castelleone e un 34enne residente a Cremona.

Mentre i Carabinieri procedevano alle normali operazioni di identificazione, il 52enne, in evidente stato di alterazione alcolica, ha iniziato ad agitarsi vistosamente. Dapprima ha sferrato un pugno contro un muro adiacente per sfogare la propria rabbia, per poi scagliarsi verbalmente contro le divise. L’uomo ha rivolto pesanti offese ai militari, il tutto alla presenza di numerosi avventori che in quel momento affollavano l’esterno del locale.

© Riproduzione riservata