Agricoltura e turismo trainano le assunzioni nel periodo estivo

ROMA (ITALPRESS) – A luglio le imprese prevedono quasi 568 mila ingressi di nuovo personale, mentre nel trimestre estivo si attesta su 1,5 milioni di contratti. È quanto emerge dal Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che fotografa le previsioni delle aziende. Nel confronto con luglio 2025, la domanda di lavoro mostra una lieve flessione dell’1,1%. Il quadro evidenzia una domanda di lavoro ancora sostenuta, con segnali positivi soprattutto nei comparti legati alla stagione estiva. A crescere sono in particolare agricoltura, industria alimentare e servizi di alloggio, ristorazione e turismo, settori che continuano a rappresentare importanti bacini di occupazione. Il terziario concentra la quota più ampia delle nuove opportunità, con quasi 392 mila ingressi programmati a luglio e circa 994 mila nel trimestre. A guidare la richiesta sono turismo e ristorazione, seguiti da commercio, servizi alle persone e servizi operativi. L’industria prevede invece oltre 136 mila assunzioni nel mese, con buone prospettive per alimentare, meccanica, elettronica e costruzioni. Resta però il problema del reperimento del personale: molte imprese dichiarano difficoltà nel trovare candidati con le competenze necessarie. Le maggiori criticità riguardano operai specializzati, tecnici e alcune professioni legate all’edilizia, alla manutenzione e alla produzione industriale.

gsl