Crescono i prestiti a famiglie e imprese

ROMA (ITALPRESS) – A maggio accelera la crescita dei prestiti bancari mentre rallenta quella dei depositi. Secondo i dati della Banca d’Italia sono saliti del 3,1 per cento sui dodici mesi. Nel dettaglio, i prestiti complessivi hanno mostrato un aumento su base annua più sostenuto rispetto ad aprile. A contribuire maggiormente sono stati i finanziamenti alle società non finanziarie, che hanno registrato un’accelerazione, segnale di una maggiore domanda di risorse per investimenti, gestione della liquidità e attività operative. Resta positivo anche l’andamento del credito destinato alle famiglie, seppure con un ritmo più stabile. I finanziamenti ai nuclei familiari continuano a crescere, confermando una domanda di credito ancora solida. Sul fronte della raccolta, invece, la dinamica appare meno vivace. I depositi del settore privato hanno rallentato leggermente rispetto al mese precedente, pur mantenendo un andamento positivo. Anche la raccolta attraverso obbligazioni bancarie ha continuato a crescere, ma con un ritmo lievemente più contenuto.

gsl