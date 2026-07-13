Rifiuti, Ama ha erogato oltre 91 mila servizi aggiuntivi nell’anno del Giubileo





ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025, anno del Giubileo, la città di Roma ha prodotto 1,69 milioni di tonnellate di rifiuti, il 3,3% in più rispetto al 2024; a fronte dell’incremento di presenze, Ama-l’Azienda municipale ambientale capitolina, ha erogato circa 850mila servizi complessivi, di cui oltre 91mila aggiuntivi e specificamente legati all’evento. E’ quanto emerge da uno studio presentato alla Luiss Business School, che ha evidenziato lo sforzo messo in campo da Ama nel corso dell’anno giubilare.

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