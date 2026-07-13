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Tajani “Contrari al pedaggio a Hormuz, sarebbe pericoloso precedente”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Siamo grandi sostenitori della libertà di navigazione, siamo contrari a qualsiasi ipotesi di pedaggio per il passaggio a Hormuz. Rappresenterebbe un pericoloso precedente per tutti gli stretti del mondo e questo limiterebbe la libertà di navigazione e la libertà di commercio”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a Bruxelles.

xf4/sat/gtr

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