Ultime News

13 Lug 2026 Molestie alla commessa, l’imputato: “Mi ha frainteso, io le voglio bene”
13 Lug 2026 Riapre dopo l’ammodernamento l’ufficio postale di Trigolo: tutti i servizi
13 Lug 2026 In pensione il giornalista Albino Rigoni, colonna dell’Ufficio Stampa del Comune
13 Lug 2026 Omicidio di Youssef Rama Abdelaziz, i tre fermati non rispondono al pm
13 Lug 2026 La Cremonese punta su Stuckler: contratto prolungato fino al 2030
Video Pillole

Tg Economia – 13/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Crescono i prestiti a famiglie e imprese
– Dal Parlamento Ue via libera al nuovo partenariato con il Messico
– Agricoltura e turismo trainano le assunzioni nel periodo estivo
– Oltre 40 mila le dimissioni di mamme lavoratrici nel 2025

sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...