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Tg Economia – 13/7/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Crescono i prestiti a famiglie e imprese
– Dal Parlamento Ue via libera al nuovo partenariato con il Messico
– Agricoltura e turismo trainano le assunzioni nel periodo estivo
– Oltre 40 mila le dimissioni di mamme lavoratrici nel 2025
– Crescono i prestiti a famiglie e imprese
– Dal Parlamento Ue via libera al nuovo partenariato con il Messico
– Agricoltura e turismo trainano le assunzioni nel periodo estivo
– Oltre 40 mila le dimissioni di mamme lavoratrici nel 2025
sat/gsl
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