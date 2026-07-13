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Tg News – 13/7/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trump: “Stiamo prendendo il controllo di Hormuz”
– Usa, sparatoria con agenti Ice nel Maine, una vittima
– Parigi denuncia attacco hacker della Russia contro l’Europa
– Omicidio Aurora a Piacenza, ex fidanzato confessa
– Palermo, bloccata la banda dei Kalashnikov, 15 fermi
– Incendi e vittime per l’ondata di caldo in Europa
– Sinner sempre più numero uno del mondo
– Sicurezza, nel Lazio nasce il “Forum delle Città della Notte”
– Previsioni 3B Meteo 14 Luglio
azn
– Trump: “Stiamo prendendo il controllo di Hormuz”
– Usa, sparatoria con agenti Ice nel Maine, una vittima
– Parigi denuncia attacco hacker della Russia contro l’Europa
– Omicidio Aurora a Piacenza, ex fidanzato confessa
– Palermo, bloccata la banda dei Kalashnikov, 15 fermi
– Incendi e vittime per l’ondata di caldo in Europa
– Sinner sempre più numero uno del mondo
– Sicurezza, nel Lazio nasce il “Forum delle Città della Notte”
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